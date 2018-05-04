Возвращаем долги: Украина с начала мая выплатила МВФ $451 миллион

По прогнозам НБУ, получение очередного транша МВФ в размере 2 млрд долл. возможно в начале третьего квартала.

Украина с начала мая выплатила около 451 млн долл. в счет погашения задолженности перед Международным валютным фондом.

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе Национального банка Украины, выплаты в специальных правах заимствования на эквивалентную сумму проведены несколькими платежами: 83 млн долл. 1 мая и 368 млн долл. – 4 мая.

Справка УНИАН. МВФ в марте 2015 года одобрил четырехлетнюю программу кредитования экономики Украины EFF на 17,5 млрд долл. В рамках этой программы наша страна получила от Фонда четыре кредитных транша на общую сумму 8,7 млрд долл. Срок программы истекает в марте 2019 года.

По прогнозам Национального банка Украины, получение очередного транша МВФ в объеме 2 млрд долл. возможно в начале третьего квартала.