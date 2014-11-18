Россия может лишить Visa и MasterCard права выбирать расчетные банки

Эту функцию также предлагается замкнуть на ЦБ, пишет КоммерсантЪ.

Тогда как МПС такое избавление от значительной части ответственности в непростой геополитической ситуации даже выгодно, Сбербанк и ВТБ, сейчас выполняющие функции расчетных центров для Visa и MasterCard, это может лишить части бесплатных пассивов. Кроме того, перенастройка IT-систем банков-участников МПС может затянуть сроки самой реформы.

О том, что в результате антисанкционной реформы российской национальной платежной системы крупнейшие игроки Visa и MasterCard могут перевести под контроль Центробанка не только процессинг и клиринг, как изначально планировалось, но и расчеты, изданию сообщили три источника, знакомые с ситуацией.

Читайте такжеВ России отклонили первый иск к MasterCard за блокирование карты из-за санкций

Российское законодательство вопрос о том, какие структуры могут быть расчетными центрами МПС, не регулирует. Антисанкционными поправками, внесенными в закон "О национальной платежной системе", прямо регламентирован лишь вопрос о платежном и клиринговом центрах МПС, указывают эксперты. Согласно поправкам, банки, эмитирующие карты МПС, как и сами МПС, "обязаны получать услуги от операционного и платежного клирингового центра НСПК, контролируемого Центробанком.

Между тем речь идет о достаточно крупных суммах в виде остатков на счетах банков--участников международных платежных систем, которые в описанном варианте взаимодействия будут выведены из Сбербанка и ВТБ, отмечает предправления НП НПС Алма Обаева. "Нигде не написано, что Банк России должен быть еще и расчетным банком для МПС",— говорит она. "Автоматически из поправок к закону это не следует",— согласен и председатель совета директоров платежной системы "Золотая корона" Николай Смирнов.

Официально в международных платежных системах этот вопрос не комментируют.

Читайте такжеСанкции вынудили российские ВТБ и Сбербанк задуматься над альтернативой системе SWIFT

В самом Банке России на запрос журналистов ответили уклончиво, но отрицать информацию источников "Коммерсанта" не стали.

"В соответствии с законом "О национальной платежной системе", ЦБ продолжает работу по организации завершения расчетов между кредитными организациями-участниками МПС по корреспондентским счетам, открытым этим кредитным организациям в ЦБ",— заявили в пресс-службе регулятора.

В пресс-службе ВТБ отметили, что "информации о таком решении со стороны Visa не поступало", добавив, что "оператор любой платежной системы, зарегистрированной на территории РФ, в соответствии с законом может принять решение о привлечении дополнительного расчетного центра или о его смене". В Сбербанке не стали комментировать возможную утрату статуса расчетного банка MasterCard.

Читайте такжеВ России банки заставят работать через Национальную систему платежных карт

Официально объем средств, размещенных в расчетных банках Visa и MasterCard банками-прямыми участниками этих МПС, не раскрывается. По оценкам участников рынка, таковых у Visa порядка 80 игроков, у MasterCard — около 100 (через них с МПС работают остальные банки — аффилированные члены Visa и MasterCard). Объем средств на счетах в расчетных банках МПС опрошенные эксперты оценивают с большим разбросом: от нескольких сотен миллионов долларов до $1 млрд на каждого.

При этом сокращением пассивов госбанков эффект от предложения ЦБ не ограничится, отмечают эксперты. Смена расчетной системы - длительный и сложный процесс, который может удлиннить сроки создания российской платежной системы, считает председатель совета директоров платежной системы "Золотая корона" Николай Смирнов.

Ранее УНИАН сообщал, что в России стартовал переход на китайскую платежную систему.