Минюст США выставит на аукцион 50 тысяч биткоинов на $19 млн

Служба маршалов, входящая в Министерство юстиции США, продаст на аукционе 50 тыс. биткоинов, стоимость которых оценивается примерно в $19 млн. Как передает «Газета.Ru» со ссылкой на The New York Times, торги состоятся 4 декабря.

Это уже второй подобный аукцион. Около пяти месяцев назад на торгах, организованных службой маршалов, было продано почти 30 тыс. битокинов за $18 млн. Ранее сообщалось, что их покупателем стал бизнесмен из Силиконовой долины Тим Дрейпер.

Читайте такжеСША выставляют на интернет-аукцион 30 тысяч конфискованных биткоиновВ 2013 году американские правоохранительные органы закрыли сайт по продаже наркотиков и поддельных документов Silk Road. Впоследствии было принято решение провести аукцион и продать конфискованные биткоины.

На новых торгах будут выставлены биткоины, принадлежавшие Россу Уильбрихту, который обвиняется в создании Silk Road. Еще в январе прокуроры договорились с Уильбрихтом о том, что правительство может продать конфискованную виртуальную валюту, напоминает газета.

Нынешняя партия биткоинов будет разделена на несколько лотов. Регистрация участников торгов началась в минувший понедельник и завершится 1 декабря.