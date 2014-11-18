Яценюк заявил, что по итогам года падение ВВП Украины составит до 7%

Об этом сказал в ходе работы украинско-норвежского делового форума премьер-министр Украины Арсений Яценюк

«Среди негативных новостей – сокращение нашего ВВП, который потенциально может упасть на минус 7%, - сказал Яценюк. - Украинский сельхозсектор – это единственный сектор экономики, который демонстрирует до 5% роста».

Яценюк подчеркнул, что ключевым фактором падения экономики является война на востоке, продолжающая с апреля текущего года.

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В то же время, премьер подчеркнул, что положительной новостью является улучшение положения Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса от Всемирного банка «Doing Business» сразу на 16 позиций.

Кроме того, он подчеркнул, что новое правительство, которое будет сформировано новым составом Верховной Рады по итогам проведения внеочередных парламентских выборов, будет последовательным в деле проведения реформ, в том числе непопулярных, и сотрудничества с ключевыми кредиторами – Всемирным банком и Международным валютным фондом.

Ранее УНИАН сообщал, что, по оценке главы НБУ, падение ВВП Украины за девять месяцев составило 3,5%.

Также сообщалось, что падение ВВП Украины в третьем квартале 2014 года, в постоянных ценах 2010 года без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и Севастополя, по сравнению с третьим кварталом 2013 года ускорилось до 5,1%.

В то же время, этот показатель оказался лучше ожиданий, что позволило Министерству финансов и Национальному банку заявить о возможности улучшения ранее озвученных годичных прогнозов падения экономики. В частности, НБУ пересмотрел прогноз падения ВВП до 7% с 8-9%.

Согласно последним прогнозам международных финансовых организаций, падение ВВП Украины в 2014 году составит 8% по оценкам Всемирного банка, 9% - по оценкам Европейского банка реконструкции и развития, 6,5% - по оценкам Международного валютного фонда.

Эксперты ожидают падения экономики Украины по итогам года на 6,5%-7%. При этом падение экономики Донбасса, где ведется антитеррористическая операция составит не менее 25%.