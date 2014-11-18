Сбербанк России запустил финансирование аккредитивов в китайских юанях

Сбербанк РФ первым среди российских банков запустил новый продукт – финансирование аккредитивов в китайских юанях (CNY), сообщается на сайте банка.

Читайте такжеЦентробанк России из-за санкций вынужден активизировать скупку золотаЭто - комплексная транзакция, в рамках которой был открыт ряд аккредитивов в китайских юанях по поручению одного из крупнейших корпоративных клиентов. Реализация сделок в китайских юанях позволила клиенту не только удовлетворить текущие потребности в финансировании и расчетах, но и продолжить активное сотрудничество с китайскими поставщиками.

Аккредитив традиционно считается наиболее защищенной формой расчетов и удобным инструментом финансирования внешнеторговых сделок.