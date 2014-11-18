Гривня на межбанке укрепилась еще на 10 копеек

На украинском межбанке во вторник по состоянию на 12:00 доллар стоил 15,5700 гривни против 15,6750 гривни на открытии, сообщает УкрДилинг.

Котировки евро составили 19,4858.

За российский рубль давали 0,3333 гривни.

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Напомним, на вчерашнем межбанке гривня также укреплялась - по состоянию на 12:05 17 ноября за доллар давали 15,64 гривни против 15,74 на закрытии торгового дня в пятницу, 14 ноября.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.