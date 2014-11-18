Нацбанк продолжит проводить валютные аукционы

Об этом сообщила пресс-служба регулятора.

«При динамическом обмене мнениями представители банков и регулятор пришли к согласию относительно продолжения практики проведения указанных аукционов», - отмечается в сообщении.

Как сообщает пресс-служба, участники встречи согласились, что динамика имеющегося индикативного курса свидетельствует о его приближении к равновесному уровню, а основным источником давления на валютный рынок остается неудовлетворенный спрос на валюту.

Читайте такжеВ НБУ придумали, как выйти на оптимальный курс гривни

Регулятор отмечает, что в последнее время наблюдается слабый рост валютных экспортных поступлений и снижение панического настроения у населения, что положительно сказывается на ресурсной базе банков и наличном сегменте валютного рынка.

В сообщении подчеркивается, что в случае усиления разбалансирования валютного рынка регулятор рассматривает возможность усиления административных мер в отношении валютных расчетов по экспортно-импортным операциям.

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 11 ноября обновил исторический минимум курса гривни к доллару на уровне 15,7714 грн/долл., и таким образом с начала года гривня обесценилась по отношению к доллару на 97% (7,77 грн), или почти в 2 раза.

Для стабилизации валютного рынка регулятор с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.

12 ноября Нацбанк отчитался о первых позитивных результатах аукционов, поскольку ситуация на валютном рынке преломилась, и началось укрепление гривни.

Ранее УНИАН также сообщал, что Нацбанк обещал показать участникам валютных аукционов "реальный" курс гривни.