Окончательные условия конкурса на 3G-связь отправили на утверждение в Кабмин

НКРСИ согласовала с министерствами и ведомствами окончательные условия конкурса на покупку лицензий на 3G-связь и отправила их на утверждение в Кабинет министров, сообщила пресс-служба регулятора.

Согласно сообщению, в ходе согласования в текст документа были внесены некоторые изменения. В частности, «с целью нивелирования инфляционных рисков, которые могут возникнуть во время проведения мероприятий по конверсии полос радиочастот».

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Как сообщили УНИАН в пресс-службе НКРСИ, при утверждении Кабмином условий тендера в таком виде изменения, с учетом инфляционных рисков, незначительно повлияют на стоимость конверсии, которая ранее оценивалась в 1,6 млрд грн.

«Эта сумма была рассчитана по состоянию на 1 августа. С учетом индекса инфляции, обнародованного Госстатом, эта сумма изменится. На самом деле, это не существенно повлияет на цену конверсии, которую будут оплачивать операторы», - отметили в пресс-службе.

Также, согласно сообщению, в документ были внесены ряд уточнений, направленных на детализацию процесса проведения тендера и обеспечение его открытости и прозрачности.

Как сообщал УНИАН, ранее Администрация президента раскритиковала Кабинет министров за затягивание с постановлением по объявлению конкурса на внедрение 3G, поскольку установленные президентом сроки проведения тендера были сорваны. В то же время, в начале октября Кабмин назвал виновной в затягивании организации конкурса на 3G-связь НКРСИ. Регулятор же не одобрял проект постановления о проведении тендера, так как не поддерживал норму правительства о недопущении на конкурс по 3G подконтрольных российскому бизнесу компаний.

Позже норма Кабмина о неучастии в конкурсе на 3G-лицензии компаний с российским капиталом из постановления была изъята. Вместе с тем, в новой редакции постановления было прописано, что операторов, попавших под действие Закона «О санкциях», могут не только не допустить к конкурсу, но и лишить уже полученной 3G-лицензии.

На заседании 28 октября НКРСИ утвердила условия проведения конкурсов на получение лицензий для предоставления услуг связи в стандарте 3G.

Утвержденный регулятором документ предусматривает проведение тендера на право получения лицензий на 15 лет во всех регионах Украины по трем лотам одновременно. Минимальная стоимость лицензии для мобильного оператора составит 2,443 млрд грн. Кроме того, трем победившим операторам необходимо будет взять на себя расходы, связанные с проведением конверсии, общая стоимость которой оценивалась в 1,6 млрд грн.

В документе также отмечается, что операторам необходимо будет в течение 18 месяцев после проведения конкурса запустить сеть третьего поколения на территории всех областных центров Украины, а в течение 6 лет - на территории всех районных центров и всех населенных пунктов с населением более 10 тысяч человек.

В свою очередь, в условиях тендера прописывается, что к участию в торгах могут не допустить мобильных операторов, попавших под действие Закона «О санкциях».

7 ноября НКРСИ направила на согласование в профильные органы исполнительной власти условия проведения конкурсов на покупку лицензий связи третьего поколения 3G.

На сегодняшний день Украина является единственной страной в Европе, не имеющей полноценной связи третьего поколения.