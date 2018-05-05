США отменили беспошлинный ввоз 155 видов товаров из Украины

Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения.

Действие Генерализированной системы преференций, которая дает возможность беспошлинного ввоза на территорию США более 3500 видов товаров из Украины, с 26 апреля было остановлено для 155 видов украинских товаров.

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Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства экономического развития и торговли Украины.

«Под действие ограничения попали 155 видов товаров, в частности некоторые продукты пищевой, легкой, деревообрабатывающей промышленности, машиностроения, некоторые электроприборы», - говорится в сообщении.

Так, офис торгового представителя США ввел в действие эти ограничения с 26 апреля этого года - через 120 дней после публикации соответствующей прокламации президента США от 22 декабря 2017 года.

«Минэкономразвития находится в постоянном диалоге с правительством США и работает над решением проблемы. В то же время, снятие ограничений в значительной степени зависит от принятия Верховной Радой проекта закона №7466, известного как законопроект «Об организации коллективного управления», - отметили в ведомстве.

В Минэкономразвития напомнили, что разработанный им законопроект, направленный на установление в Украине эффективной и прозрачной системы коллективного управления имущественными правами в сфере авторского права и смежных прав, был принят в первом чтении 1 марта, а 19 апреля народные депутаты начали рассмотрение во втором чтении.