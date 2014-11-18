Банк России признал, что рубль стал неуправляемым

Банк России считает невозможным в текущих экономических условиях управлять валютным курсом.

"Управлять курсом (рубля — ред.) и пытаться выдержать какой-то ориентир по курсу в нынешних условиях абсолютно невозможно, в тех условиях, в которых находится российская экономика, с сохраняющейся зависимостью цены на нефть. Противостоять фундаментальным глобальным факторам невозможно", — заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы, передает РИА "Новости".

Она вновь напомнила о том, что регулятор оставляет за собой право выходить с интервенциями на валютный рынок, если колебания курса будут представлять угрозу для финансовой стабильности.

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