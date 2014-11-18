НБУ сегодня продавал банкам доллары по 15,26 грн

Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса, проведенном 18 ноября, продал банкам 5 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,2593 грн/долл.

Об этом сообщается на сайте регулятора. Согласно сообщению, общий объем заявок на покупку валюты, поданный банками, составил 25,4 млн долл., минимальный курс доллара, заявленный участниками аукционов, составил 15,2550 грн/долл. Читайте такжеНацбанк продолжит проводить валютные аукционы Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса, проведенном 17 ноября, продал банкам 5 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,3343 грн/долл.

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