НБУ сегодня продавал банкам доллары по 15,26 грн
14:00, 18 ноября 2014Финансы
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Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса, проведенном 18 ноября, продал банкам 5 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,2593 грн/долл.
НБУ продавал сегодня доллары по 15,25 грн / ZN.UA
Об этом сообщается на сайте регулятора.
Согласно сообщению, общий объем заявок на покупку валюты, поданный банками, составил 25,4 млн долл., минимальный курс доллара, заявленный участниками аукционов, составил 15,2550 грн/долл.
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Как сообщал УНИАН, Национальный банк Украины на валютном аукционе для определения равновесного курса, проведенном 17 ноября, продал банкам 5 млн долл. США по средневзвешенному курсу 15,3343 грн/долл.
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