Антимонопольный комитет согласовал законопроект о фискальном механизме

Антимонопольный комитет Украины согласовал законопроект об особенностях налогообложения табачных изделий. Законопроект, разработанный рабочей группой с привлечением всех украинских производителей, усложнит фейковое ценообразование - продажу сигарет по ценам заведомо ниже, чем обязательные налоги и пороговая себестоимость. Законопроект предполагает увеличение налогового бремени для таких сигарет. Принятие законопроекта позволит гарантировать достижение акцизных нормативов ЕС в 2025 году.

Вместе с тем, Антимонопольный комитет выразил обеспокоенность возможным сужением конкуренции в нижнем ценовом сегменте табачных изделий. Хотя замечание Комитета не подкреплено никакими расчетами, каждый производитель и импортер Украины предлагает табачные изделия в нижней ценовой категории. А следовательно конкуренция усилится.

Инсайдеры рынка указывают, что более 50% сигарет на рынке стоят менее 1 евро. Такая ситуация тревожит общественных активистов в борьбе с курением. По словам экс-министра здравоохранения Олега Мусия, чем менее доступными будут сигареты для детей и подростков – тем меньше они будут курить, и тем больше будет снижаться уровень курения Украины в будущем.

В свою очередь эксперт по борьбе с курением, сотрудник Института стратегических исследований при Министерстве здравоохранения Константин Красовский уверен: Украина должна бороться с занижением цен на сигареты отдельными табачными компаниями. И фискальный механизм может в этом помочь.

По словам экономистов, законопроект может иметь позитивное влияние и на доходы государственного бюджета Украины. Так, по расчетам доктора экономических наук Михаила Миненко, если бы фискальный механизм уже действовал в Украине, он с начала года уже принес бы в госбюджет дополнительно около 2 млрд. грн.

По информации главы Государственной регуляторной службы Ксении Ляпиной, заявленный минимальный коэффициент фискального механизма – 1,65 – стал компромиссом между производителями дорогой и дешевой табачной продукции.

В то же время, в Ассоциации «Укртютюн», которая объединяет крупнейших производителей табачных изделий Украины, напомнили, что табачная отрасль является одним из крупнейших налогоплательщиков и инвесторов Украины и призвали не противопоставлять «национальных» и «международных» производителей в Украине.