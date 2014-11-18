Нацбанк сегодня снова укрепил официальный курс гривни

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, 18 ноября с 14:00 Нацбанк установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 долларов США – 1526.0180 грн (с 14.00 17 ноября – 1533.5614);

100 евро – 1906.9121 (с 14.00 17 ноября – 1907.1370);

10 российских рублей – 3.2240 (с 14.00 17 ноября – 3.2359).

Как сообщал УНИАН, Нацбанк 11 ноября обновил исторический минимум курса гривни к доллару на уровне 15,7714 грн/долл., и таким образом с начала года гривня обесценилась по отношению к доллару на 97% (7,77 грн), или почти в 2 раза.

Читайте такжеГривня на межбанке укрепилась еще на 10 копеекДля стабилизации валютного рынка регулятор с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.

12 ноября Нацбанк отчитался о первых позитивных результатах аукционов, поскольку ситуация на валютном рынке преломилась и началось укрепление гривни.