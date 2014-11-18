Кабмин отложил решение об удешевлении акцизных марок

Правительство в очередной раз отложило вопрос удешевления акцизных марок на неопределенный период.

Напомним, еще в мае 2014 г. по результатам совещания в Министерстве финансов было решено, что годовые расходы на акцизные марки можно снизить на 496,8 млн. грн. – за счет экономии на QR-кодах, уменьшении размера акцизных марок для алкогольной продукции и проведения тендеров на закупку фольги.

Удешевление акцизных марок поддержали и в Государственной фискальной службе.

- Мы будем упрощать и удешевлять акцизную марку. 90% себестоимости акцизной марки составляют голограммы и непонятные коды, утвержденные отдельными постановлениями Кабмина – заявил глава ГФС Игорь Билоус.

13 июня 2014 г. премьер-министр Украины Арсений Яценюк поручил Министерству финансов, Миндоходов и Национальному банку подготовить проект снижения стоимости акцизных марок. Но поручение премьер-министра так и не было выполнено.

Как сообщала ранее газета «Зеркало недели», в Украине акцизные марки – одни из самых дорогих в Европе и на постсоветском пространстве.

Если в Украине за тысячу табачных марок потребители подакцизной продукции платят «в пересчете почти 12 долларов, то в Казахстане — 1,76, Молдове — 3,72, России — 5,2 долл. Аналогичная ситуация в странах Европы. В Италии платят 3,28 долл./тыс. марок, в Польше — 4,67, Турции — 4,13, Португалии — 3,9. Развитые европейские страны вообще не берут плату за марки: Швейцария, Ирландия, Испания, Франция, Австрия, Германия, Дания, Швеция» - сообщает издание.

По данным газеты «Зеркало недели», значительная часть дохода от акцизных марок поступает не на государственное предприятие «Полиграфкомбинат «Украина», а частным компаниям-поставщикам этого предприятия.

Исходя из данных Министерства финансов и подсчетов газеты "Урядовий кур’єр", реальная стоимость акцизной марки для каждой пачки сигарет должна составлять не 14 копеек (стоимость на данный момент), а 5 копеек. Для каждой бутылки алкоголя – не 27, а 14 копеек.

Общий объем переплаты на завышении стоимости акцизных марок в пользу частных компаний-поставщиков защитных элементов, по расчетам Минфина, составляет 348 млн гривен в год по табачной продукции, 167 млн. гривен в год – по алкогольной.