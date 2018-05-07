В Украине стало больше миллионеров: самому младшему - 7 лет

Количество миллионеров в Украине в 2017 году выросло на 16%, самому старшему - 99 лет.

Количество миллионеров в Украине в прошлом году выросло на 16% по сравнению с 2016 годом до - 4063 человек.

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Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы со ссылкой на исполняющего обязанности главы ГФС Мирослава Продана.

«По сравнению с соответствующим периодом прошлого года количество нынешних миллионеров выросло на 16%, или на 559 человек. При этом один гражданин задекларировал доход в размере более 1 млрд грн», - отметил Продан.

По его словам, наибольшее количество миллионеров - 2270 человек - составляют граждане в возрасте от 45 лет и выше. Среди возрастной категории от 30 до 45 лет - 1605 миллионеров, до 30 лет - 188. В то же время самому молодому налогоплательщику исполнилось 7 лет (город Черкассы), а самому старшему - 99 лет (город Киев).

«Почти 44% от общего количества миллионеров состоят на налоговом учете в Киеве - 1816 человек. Среди лидеров также Харьковская (299), Днепропетровская (269), Киевская (275) и Одесская (207) области», - сообщил Продан.

По его словам, среднестатистический годовой доход одного гражданина - миллионера по Украине составляет 8,2 млн грн.

Как сообщал УНИАН, декларационная кампания 2018 года стартовала 1 января. До 1 мая граждане Украины должны задекларировать доходы, полученные в течение 2017 года.

В ходе декларационной кампании 2017 года о своих доходах за 2016 год отчитались 513 тыс. украинцев. Общая сумма задекларированных доходов граждан составила 50,8 млрд грн, что на 4% превышает показатель предыдущего года. Обязательства по налогу на доходы физлиц составили 1,62 млрд грн, по военному сбору – 226,5 млн грн.