Майкл Джон Фогго: «Я не знаком с украинскими политиками и не понимаю, зачем украинские СМИ об этом пишут»

Лотерейный рынок в Украине и его участники в последние месяцы не обделены вниманием СМИ. Кабинет Министров намерен принять лицензионные условия для участников лотерейного бизнеса, и вокруг этого вопроса сломано немало копий, поскольку у процесса регулирования рынка лотерей нашлись как и сторонники, так и противники.

В начале мая в Украине побывал бизнесмен Майкл Джон Фогго, владелец нынешнего лидера рынка – компании «Украинская национальная лотерея». Инвестор из Гонконга, завершивший сделку о покупке «УНЛ» в начале года, приехал в нашу страну впервые. Нам удалось задать ему ряд вопросов, которые интересуют в Украине многих – о наличии связей с украинскими политиками, обстоятельствах покупки украинской компании и, в целом, о перспективах рынка лотерей в Украине.

У кого и за какую сумму была приобретена компания «Украинская национальная лотерея»?

Согласно положению о конфиденциальности, которое есть в договоре об этой сделке, я не могу разглашать условия этого договора, в том числе информацию по цене и сторонах сделки. Разглашение данной информации будет иметь для меня не только существенные юридические последствия, но и значительные репутационные потери, которые с моей бизнес-деятельностью не совместимы.

Все данные по этому поводу можно официально проследить через официальные реестры и общедоступную информацию. Насколько мне известно, данный факт был освещен в украинских СМИ.

В СМИ были сообщения, что вы ранее уже принимали участие в украинском бизнесе?

Это абсолютная неправда, которую распостраняют, очевидно, с некими провокативными целями. Я никогда раньше не участвовал в компаниях, которые могли бы быть связаны с Украиной, и не был связан с бизнесом в Украине. Для себя я понимаю, что такие сообщения являются элементом черного пиара.

В украинских СМИ много писали, что бенефициарами УНЛ являются украинские политики Александр Третьяков, Глеб Загорий, а также бизнесмен Борис Ложкин. Вы знакомы с этими людьми?

Нет, абсолютно не знаком. Конечно, я читал о том, что пишут украинские СМИ. Однако, вообще не понимаю как подобное можно писать. Я в принципе не могу быть связан с политикой в ​​Украине. Это довольно обескураживающая и неприятная ситуация. И насколько я понимаю, юристы компании сейчас проводят юридическую работу по ложным публикациям в СМИ. Некоторые из них были посвящены тому, что УНЛ якобы подвергалась рейдерскому захвату. Перед покупкой компании я через своих адвокатов проверил эти сведения и они оказались неправдой. УНЛ – абсолютно чистый и легальный бизнес, в иных случаях я просто отказываюсь от сделок, поскольку это огромный риск.

Ранее Александр Третьяков заявлял, что у него есть опцион на право покупки доли в УНЛ. Это правда?

Я уже упомянул, что не знаю и никогда не знал такого человека. Касательно какого-либо опциона на покупку доли в УНЛ, это тоже какая-то невероятная выдумка. Перед покупкой компании я заказывал аудит, как финансовый, так и юридический. Опытные юристы и финансисты изучили корпоративную историю и документы, возможные права третьих лиц или другие ограничения на переход собственности на компанию. Никаких опционов или других прав третьих лиц на долю в компании просто не существует и не может существовать. Никто с таким запросом ко мне или к предыдущим собственникам никогда не обращался.

Я удивлен тем, что подобные заявления распостраняются в СМИ. При наличии официальных реестров, заявлений, документов, публичное распостранение подобных вещей выглядит довольно странным.

В украинских СМИ звучали обвинения, что вы осуществляете деятельность не от своего имени. Как вы прокомментируете это?

Это абсолютный нонсенс. Мне не понятно почему журналисты это утверждают, не зная меня или специфики соответствующей финансовой деятельности. Я 20 лет работаю в бизнесе, связанном с управлением инвестициями, финансовыми услугамив различных отраслях экономики, и у меня достаточно компетенции, чтобы управлять такой компанией, как УНЛ.

Знакомы ли вы или встречались с Валерием Коваленко, которого называли собственником УНЛ?

Нет, пока я не знаком и не встречался с упомянутым человеком. У меня еще не было достаточно времени встретиться со всеми экспертами лотерейной отрасли в Украине. Однако, учитывая опыт и экспертизу господина Валерия Коваленко в этой области, я очень надеюсь на встречу с ним. Считаю, что было бы полезно обсудить с ним историю и специфику развития лотерейного рынка в стране.

Это естественно для инвесторов извне - искать партнеров и советников со значительным багажом опыта ведения бизнеса в конкретной стране. Нужно, также, не забывать, что законодательство и правила лотерейного рынка пока еще находятся в процессе определения, что закладывает значительный инвестиционный риск.

На какие средства вы приобрели "Украинскую национальную лотерею"?

Компанию я приобрел за собственные средства, за счет капитала от деятельности в других направлениях моего бизнеса.

Привлекаете ли вы инвестиции из других источников, и что это за источники?

Пока не было необходимости обращаться к внешним инвесторам. Покупка УНЛ - это мои личные инвестиции. Но для дальнейшего развития компании объем необходимых инвестиций может достигать ста и больше миллионов долларов. Такие объемы финансирования одним инвестором, как правило, не осуществляются.

Моя деятельность связана с привлечением инвестиций, в том числе с подобным объемом финансовых ресурсов в развивающиеся рынки. Предварительное понимание о возможном будущем составе инвесторов у меня есть. И, конечно, об источниках финансирования компании я сообщу заинтересованных лиц и общественность.

Как лотерейный бизнес попал в сферу ваших бизнес-интересов?

Я – гражданин Великобритании, но большую часть своей деятельности в бизнесе провел в Восточной Азии, Гонконге, Макао, Китае, соседних азиатских странах. Сейчас проживаю и работаю в Гонконге - главном финансовом центре в Азиатском регионе и одном из мировых финансовых центров.

В Великобритании игровой бизнес, и лотереи, в частности, являются значительными отраслями экономики. В своей жизни я не раз имел дело со многими управленцами, инвесторами и деятелями лотерейного бизнеса как в Европейских странах, так и Соединенных Штатах. Изучал информацию о проведении лотереи во Франции и США. И подробно ознакомлен с лотерейным и игровым рынком Гонгонга, Макао, Китая и Восточной Азии.

В целом у меня положительные ожидания относительно будущего лотерейной отрасли в Украине. Лотерейные компании в Украине будут развиваться, другого пути нет. Украина находится в Европе, а потому в любом случае лотерейная отрасль будет построена по лучшим европейским моделям. И я заинтересован в том, что принимать активное участие в развитии лотерейного рынка здесь. При правильной реализации модели лотерейного рынка, лотерея сможет принести доход всем - государству, обществу, игрокам и инвесторам.

Насколько вы включены в бизнес-процессы здесь, в Украине?

Я уже провел аудит и анализ деятельности компании, познакомился с ее менеджментом и структурой. В дальнейшем, планирую принимать участие в стратегическом планировании деятельности компании и держать руку на пульсе основных проектов.

В общем, я планирую включиться и перестроить ключевые бизнес-процессы компании по образцам, которые должны быть прозрачны и понятны западному инвестору и любому человеку – в Украине и за рубежом.

В Украине на сегодняшний день у лотерейных операторов на 4 года «просрочены» гослицензии на деятельность, а новые выдавать не спешат. Прокомментируйте сложившуюся ситуацию.

Конечно, отсутствие лотерейных лицензий и четко выписанных правил проведения деятельности - это инвестиционный риск. Но, насколько мне известно, есть все основания думать, что они будут вскоре выданы, правительство Украины занимается этим вопросом. Это важный момент для дальнейшнего привлечения инвестирования в компанию, и в целом – в отрасль. Государство не заинтересовано оставлять рынок так, как есть. Тем более, что существует закон о лотереях, который обязывает принять условия выдачи лицензий и выдать их компаниям, которые выполняют квалификационные требования.

Как часто вы планируете бывать в Украине?

В Украине планирую бывать по мере необходимости. Планирую приезжать регулярно, это будет зависеть от конкретных задач и необходимых встреч для решения важных для компании вопросов.

Исходя из своей практики, могу сказать, что в период активного развития компании нужно постоянно уделять внимание планированию и контролю за осуществлением планов, а это требует личного присутствия. На следующих этапах важен вопрос отчетности по достигнутым результатам, а это можно делать и в удаленном режиме.