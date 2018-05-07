Минфин определил 34 банка для выплат бюджетникам

Ранее аккредитованные банки утратили статус уполномоченных.

Конкурсная комиссия Министерства финансов Украины определила 34 банка для выплат пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений.

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Как сообщается на сайте Минфина, в этот перечень вошли «Укрэксимбанк», «Ощадбанк», «ПриватБанк», «Укргазбанк», «Укрсоцбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Кредобанк», «УкрСиббанк», «Идея Банк», «Креди Агриколь», «Пиреус», «Альфа-Банк», «ОТП Банк», «Альянс», «Львов», «Индустриалбанк», «МТБ Банк», «Пивденный», «Полтава-банк», ПУМБ, «Восточно-украинский банк Грант», «Мегабанк», «Скай», «Юнекс», «Коммерческий индустриальный», «Универсал», «Кредит Днепр», «Радабанк», «Восток», «Банк инвестиций и сбережений», «Конкорд», «Мотор-Банк», «Аккордбанк», «Кристалбанк».

Также сообщается, что банки, которые ранее были уполномочены на выплату пенсий, денежной помощи и заработной платы работникам бюджетных учреждений, утратили этот статус.

Как сообщал УНИАН, в январе 2017 года суд признал незаконным решение Кабинета министров об отборе банков для осуществления выплат зарплат бюджетникам, в рамках которого к участию в конкурсе допускались банки с долей по активам не менее 1% банковской системы, либо с контрольным пакетом акций у международных учреждений с международным рейтингом инвестиционного класса, либо банки с долей государства в капитале свыше 75%.