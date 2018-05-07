В Нацбанке рассказали, от чего зависит заход Apple Pay в Украину

Регулятор уже создал все условия для успешного использования этого сервиса на территории нашей страны.

Старт работы платежного сервиса Apple Pay в Украине зависит от достижения договоренностей между заинтересованными банками-эмитентами платежных карт, международными карточными платежными системами и компанией Apple.

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Об этом УНИАН сообщили в Национальном банке, отмечая, что регулятор на нормативном уровне создал все условия для возможности успешного использования украинцами сервиса Apple Pay и уже заявил компании о поддержке ее планов выхода на украинский рынок.

По оценкам НБУ, разветвленность сети приема сервиса Apple Pay в Украине будет зависеть от количества банков - держателей платежных терминалов с возможностью бесконтактной оплаты, которые будут готовы к сотрудничеству с этой компанией.

Проводить операции с помощью подобных технологических решений можно в существующей терминальной сети, поддерживающей технологию бесконтактных платежей. При этом, как отметил НБУ, 70% сети торговых терминалов Украины обеспечивают бесконтактный прием карт.

В НБУ подчеркнули, что развитие безналичных расчетов является одним из основных стратегических направлений развития банковской системы, поэтому регулятор всячески поддерживает приход в Украину новых сервисов для безналичных расчетов.

Справка УНИАН. Apple Pay представляет собой систему мобильных платежей, позволяющую пользователям iPhone и Apple Watch оплачивать покупки по бесконтактной технологии NFС, а также в интернете. Apple Pay совместим с существующими бесконтактными считывателями Visa PayWave, MasterCard PayPass, American Express ExpressPay.