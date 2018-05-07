Гривня начала неделю с укрепления

Котировки гривни на межбанке к середине торгов установились на уровне 26,28/26,32 грн/долл.

В понедельник, 7 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к середине торгов установились на уровне 26,28/26,32 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 3 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,36/31,41 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4110/0,4117 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 12:00 установился на уровне 26,3072 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 218 сделок на сумму 129,86 млн долл.

Как сообщал УНИАН, в пятницу, 4 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,31/26,34 грн/долл.

Котировки гривни по отношению к евро находились на уровне 31,47/31,49 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4081/0,4087 грн/рубль.