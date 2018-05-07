Ликвидацию «Кредитпромбанка» продлили еще на год

Два года назад Фонд гарантирования уже продлевал ликвидацию банка.

Фонд гарантирования вкладов физических лиц решил продлить процедуру ликвидации «Кредитпромбанка» еще на один год - до 2 июня 2019 года включительно.

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Как сообщается на сайте фонда, на аналогичный период продлеваются полномочия ликвидатора банка Александра Тимонина.

Справка УНИАН. «Кредитпромбанк» (г. Киев) работал на рынке Украины с 1997 года. Его ключевым владельцем был собственник «Дельта Банка» Николай Лагун.

Процедура ликвидации «Кредитпромбанка» началась в июне 2015 года. В апреле 2016 года Фонд гарантирования продлил ликвидацию банка на 2 года.