Минюст опубликовал список крупнейших компаний-должников по выплатам зарплат

Наибольшим должником является Харьковское государственное авиационное производственное предприятие, входящее в состав госконцерна "Укроборонпром".

Министр юстиции Павел Петренко опубликовало список трех компаний, которые являются наибольшими должниками по выплате заработных плат.

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По информации министра, опубликованной на его странице в сети Facebook, в этот список вошли Харьковское государственное авиационное производственное предприятие – долг 74 млн грн, «Судостроительный завод имени 61 Коммунара» - 30,1 млн грн, футбольный клуб «Металлист» - 28,6 млн грн.

«Публикуем список трех крупнейших компаний-должников по выплате заработной платы. Давайте распространять. Пусть Украина знает своих псевдогероев. Правительство и Минюст намерены полностью преодолеть позорное явление долгов по зарплате», - написал Петренко.

Как сообщал УНИАН, Государственная исполнительная служба с начала года взыскала с работодателей 116,2 млн грн задолженности по выплате заработной платы. При этом на данный момент в Минюсте находится 15 тысяч документов о взыскании задолженности, и остаток невзысканной задолженности составляет 392,5 млн грн.