Миллиардер Уоррен Баффет назвал биткойн "крысиным ядом в квадрате"

17:17, 07 мая 2018
Финансы
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Уоррен Баффетт / REUTERS

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Свое мнение Баффет высказал во время ежегодной встречи акционеров Berkshire Hathaway, сообщает kommersant.ru со ссылкой на телеканал CNBC. Зампредседателя компании Чарли Мангер, в свою очередь, назвал торговлю криптовалютами «помешательством».

В январе Баффет заявил, что не намерен инвестировать в криптовалюты. Брокер выразил уверенность в том, что «они плохо кончат», при этом добавив, что не знает, когда именно это случится.

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Теги: #Уоррен Баффетт#криптовалюта#коллапс биткойн