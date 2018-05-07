Изюмский горсовет выставил демонтированный памятник Ленину на продажу через ProZorro

Бронзовый Ленин весит примерно 1500 кг, городская власть хочет получить за него как минимум 522 тыс. грн.

В городе Изюм (Харьковская область) городская власть выставила на продажу демонтированные в рамках декоммунизации бронзовый памятник Владимиру Ленину.

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Информация об объявлении аукциона на соответствующий лот появилась на платформе ProZorro. Отмечается, что пустотелая скульптура Ленина была отлита из бронзы творческим объединением "Художник". Киев).

«Высота скульптуры в полный рост - 3,75 м. Надпись на памятнике отсутствует. Ориентировочный вес - 1500 кг», - уточняется в описании лота.

Начальная цена продажи лота – 522 500 грн без НДС. Аукцион будет проведен 17 мая.

Напомним, в марте прошлого года в Украине был проведен аукцион, на котором было впервые продали скульптуру Ленина. В торгах принял участие один участник, который купил объект по начальной стоимости в почти 254 тыс. грн.