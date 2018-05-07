Должников банков запишут в «черный список»: НБУ определил правила работы кредитного реестра

Банки и Фонд гарантирования предоставляют в реестр сведения о задолженности в 100 или более минимальных зарплат.

Национальный банк Украины утвердил положение о механизме работы кредитного реестра, которое вступило в действие с 6 мая.

Читайте такжеКредитный реестр НБУ защитит права кредиторов в Украине - Смолий

Согласно документу, банки и Фонд гарантирования вкладов физических лиц предоставляют в кредитный реестр НБУ сведения о должниках с суммой задолженности в 100 или более минимальных заработных плат (с 1 января 2018 года минимальная зарплата составляет 3723 грн).

Нацбанк предоставляет банкам бесплатный доступ к кредитному реестру в режиме реального времени, при этом банк может получить информацию в отношении своего должника или лица, планирующего получить кредит.

По заявке должника Нацбанк в течение пяти рабочих дней предоставляет ему информацию из реестра или сообщает о ее отсутствии. В случае несогласия с информацией в реестре должник может обратиться с заявлением о ее корректировке или удалении.

Информация по погашенным или приостановленным обязательствам изымается из реестра в течение 30 календарных дней.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада в феврале 2018 года приняла закон о создании и ведении кредитного реестра Национального банка Украины.

Создание кредитного реестра НБУ является обязательством Украины в рамках меморандума о сотрудничестве с Международным валютным фондом и условием получения третьего транша макрофинансовой помощи Европейского Союза.

В конце сентября 2017 года Национальный банк в рамках подготовки к запуску кредитного реестра постановлением №94 изменил формы статистической отчетности банков о кредитовании, обязав банки подавать отчетность по новой форме в тестовом режиме с 1 октября.