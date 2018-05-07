Валютные качели: гривня укрепилась к доллару на 6 копеек

Котировки гривни на межбанке к закрытию торгов установились на уровне 26,23/26,26 грн/долл.

В понедельник, 7 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,23/26,26 грн/долл.

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Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 6 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,26/31,29 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4081/0,4087 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,2902 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 580 сделок на сумму 406,76 млн долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 8 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2629.0191 (7 мая – 2630.5522)

100 EUR – 3129.0585 (7 мая – 3148.5079)

10 RUR – 4.1920 (7 мая – 4.1622)