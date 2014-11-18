Экономист считает, что Украине могут списать часть долгов при условии активного проведения реформ

При условии активного проведения реформ Украина может через пару лет поднять вопрос списания части внешнего долга, сказал в ходе круглого стола руководитель экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.

«Сейчас поднимать вопрос о списании долгов не имеет смысла. Если активно пойдут реформы, то через пару лет такой вопрос можно поднять», - сказал он.

По словам эксперта, существуют два варианта, когда страна может обращаться за списанием долгов.

«Первый вариант - когда страна имеет глобальные проблемы и нет возможности ожидать, что страна будет делать попытки возвратить долг или реструктуризировать. У нас такого условия для отмены наших долгов нет», - сказал он и в качестве примера привел страны Латинской Америки в 80-90 годы прошлого века.

Второй вариант списания долгов, по словам Юрчишина, - если страна успешно проводит реформы.

«Например, Польше простили долги, условно говоря, за «хорошее поведение». Когда Польша начала проводить реформы, стало понятно, что если ей сейчас спишут долг до какого-то разумного уровня, то это даст существенное облегчение стране. И через какое-то время эти ресурсы возвратятся уже не в виде прощения, а в виде заработанных денег. Но у нас такого пока тоже нет», - отметил он.

Читайте такжеГосдолг Украины за месяц вырос до $74 млрдКак сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 30 сентября 2014 года составила 74,295 млрд долл., что на 4,783 млрд долл., или на 6,88%, больше показателя на начало месяца. Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн. Минфин оценивает общие выплаты по госдолгу в 2014 году за счет средств госбюджета на уровне 140,337 млрд грн, при этом Украина намерена взять в долг в 2014 году еще 163,501 млрд грн на внутреннем и внешнем рынках.

По графику прогнозных платежей Минфина, Украина полностью погасит действующие внутренние и внешние кредиты (займы) через 26 лет, в 2040 году. Наибольшая нагрузка (75% платежей) приходится на первые пять лет - с 2014 по 2018 год.