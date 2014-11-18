Экономист считает, что Украине могут списать часть долгов при условии активного проведения реформ
Сейчас поднимать вопрос о списании долгов не имеет смысла. Если активно пойдут реформы, то через пару лет такой вопрос можно поднять, считает эксперт.
При условии активного проведения реформ Украина может через пару лет поднять вопрос списания части внешнего долга, сказал в ходе круглого стола руководитель экономических программ Центра Разумкова Василий Юрчишин.
«Сейчас поднимать вопрос о списании долгов не имеет смысла. Если активно пойдут реформы, то через пару лет такой вопрос можно поднять», - сказал он.
По словам эксперта, существуют два варианта, когда страна может обращаться за списанием долгов.
«Первый вариант - когда страна имеет глобальные проблемы и нет возможности ожидать, что страна будет делать попытки возвратить долг или реструктуризировать. У нас такого условия для отмены наших долгов нет», - сказал он и в качестве примера привел страны Латинской Америки в 80-90 годы прошлого века.
Второй вариант списания долгов, по словам Юрчишина, - если страна успешно проводит реформы.
«Например, Польше простили долги, условно говоря, за «хорошее поведение». Когда Польша начала проводить реформы, стало понятно, что если ей сейчас спишут долг до какого-то разумного уровня, то это даст существенное облегчение стране. И через какое-то время эти ресурсы возвратятся уже не в виде прощения, а в виде заработанных денег. Но у нас такого пока тоже нет», - отметил он.
Читайте такжеГосдолг Украины за месяц вырос до $74 млрдКак сообщал УНИАН, общая сумма государственного и гарантированного государством долга Украины на 30 сентября 2014 года составила 74,295 млрд долл., что на 4,783 млрд долл., или на 6,88%, больше показателя на начало месяца. Госбюджет Украины на 2014 год с последними изменениями устанавливает предельный уровень госдолга по итогам года в размере 806,962 млрд грн. Минфин оценивает общие выплаты по госдолгу в 2014 году за счет средств госбюджета на уровне 140,337 млрд грн, при этом Украина намерена взять в долг в 2014 году еще 163,501 млрд грн на внутреннем и внешнем рынках.
По графику прогнозных платежей Минфина, Украина полностью погасит действующие внутренние и внешние кредиты (займы) через 26 лет, в 2040 году. Наибольшая нагрузка (75% платежей) приходится на первые пять лет - с 2014 по 2018 год.