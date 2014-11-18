В России уже подсчитали, когда экономика страны окажется в рецессии

Экономика России окажется в состоянии рецессии, если цена на нефть упадет до $60 за баррель, заявил в интервью Bloomberg министр финансов Антон Силуанов, пишут "Ведомости".

«Рецессия неизбежна в 2015 г., если ситуация продолжит ухудшаться», — подчеркнул он.

Читайте такжеРоссия готовится к возможным ограничениям на экспорт газа и нефтиВместе с тем министр отметил, что, по всей вероятности, «снижение цены нефти до $70 или $60 за баррель не станет долгосрочным трендом». По его мнению, «цена на нефть будет колебаться в следующем году в диапазоне $80-90».

Однако Силуанов продолжил, что при условиях, если цены на нефть сохранятся на текущем уровне $80 за баррель, а также санкции Запада в отношении России продолжат действовать, рост ВВП страны не превысит 1%. «Мы должны будем разработать более жесткий подход к бюджету и использовать все наши антикризисные возможности. Нам необходимо скорректировать бюджетную политику и пересмотреть приоритеты», — пояснил он.

При этом, по словам министра финансов, все социальные обязательства будут выполнены, однако «приоритеты второго порядка могут быть отложены на более поздний срок».