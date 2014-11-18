НБУ утвердил график докапитализации банков на 10 лет

Национальный банк Украины утвердил 10-летний график повышения капитала банков до минимального значения в 500 млн грн в рамках выполнения Закона о предупреждении негативного влияния на стабильность банковской системы.

Об этом говорится в постановлении Национального банка Украины от 17 ноября №723, опубликованном на сайте регулятора.

Напомним, в рамках закона, действующего с 11 июля, требования к минимальному уставному капиталу банков повышены до 500 млн грн, и банки, зарегистрированные до принятия этого закона, должны увеличить уставный капитал в течение 10 лет согласно графику НБУ.

Регулятор напоминает, что минимальный размер регулятивного капитала для банка, получившего банковскую лицензию после 11 июля 2014 года, должен составлять 500 млн грн.

Читайте такжеНацбанк проведет еще одно стресс-тестирование банков в 2015 годуДля банков, получивших лицензию до этой даты, размер регулятивного капитала должен составить 120 млн грн до 10 июля 2017 года. Далее такие банки обязаны пополнить уставный капитал до 150 млн грн – к 11 июля 2017 года; до 200 млн грн – к 11 июля 2018 года; до 250 млн грн – к 11 июля 2019 года; до 300 млн грн – к 11 июля 2020 года; до 350 млн грн – к 11 июля 2021 года; до 400 млн грн – к 11 июля 2022 года; до 450 млн грн – к 11 июля 2023 года; до 500 млн грн – к 11 июля 2024 года.

Как сообщал УНИАН, Закон о предупреждении негативного влияния на стабильность банковской системы, действующий с 11 июля этого года, устанавливает, что нормативно-правовые акты Национального банка Украины вступают в силу после их официального опубликования без регистрации в Министерстве юстиции.

Также устанавливается ответственность банков за манипуляции на денежно-кредитном рынке, при этом Нацбанк имеет право устанавливать особенности банковского регулирования в случае стремительного ухудшения ситуации на финансовом рынке, применять санкции к банкам или их владельцам.

Также расширяется перечень критериев для определения проблемных или неплатежеспособных банков, устанавливается ответственность руководителей и владельцев банков за убытки и нарушение интересов вкладчиков и кредиторов и вменяется им обязанность оказывать финпомощь своим банкам и разрабатывать план восстановления деятельности.