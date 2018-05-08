Украинцы задекларировали почти 58 миллиардов доходов

По данным ГФС, граждане подали более 507 тыс. деклараций.

Украинцы по результатам декларационной кампании 2018 года задекларировали 57,5 млрд полученных доходов за 2017 год, что на 13% больше, чем по итогам прошлой кампании.

Читайте такжеВ Украине стало больше миллионеров: самому младшему - 7 лет

Об этом сообщила пресс-служба Государственной фискальной службы.

По данным ГФС, граждане подали более 507 тыс. деклараций.

«Общая сумма задекларированного налогоплательщиками дохода составила 57,5 млрд грн. Это на 13%, или на 6,7 млрд грн, больше соответствующего периода прошлого года. К оплате задекларировано 2,1 млрд грн налога на доходы физических лиц и 259,8 млн грн военного сбора. Это, соответственно, на 28% и 15% превышает показатели соответствующего периода прошлого года», - говорится в сообщении.

Фискальная служба отметила, что по сравнению с прошлым годом увеличилось и количество плательщиков, которые задекларировали к уплате в бюджет более 10 млн грн. В этом году такие суммы задекларировали 12 человек, а в 2017 году – 7.

Как сообщал УНИАН, в ходе декларационной компании 2017 года о своих доходах за 2016 год отчитались 513 тыс. украинцев. Общая сумма задекларированных доходов граждан составила 50,8 млрд грн, что на 4% превышает показатель предыдущего года. Обязательства по налогу на доходы физлиц составили 1,62 млрд грн, по военному сбору – 226,5 млн грн.