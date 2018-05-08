В Украине появилась еще одна платежная система

Нацбанк зарегистрировал платежную систему «Глобус». Это восемнадцатая международная платежная система на рынке Украины.

Национальный банк Украины зарегистрировал новую систему по переводу средств «Глобус», выдав соответствующее свидетельство платежной организации этой системы - банку «Глобус».

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Как сообщается на сайте НБУ, система будет осуществлять переводы наличных и безналичных средств физических и юридических лиц.

Также сообщается, что новая система стала восемнадцатой международной платежной системой на рынке Украины.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк на нормативном уровне создал все условия для прихода в Украину платежного сервиса Apple Pay. По информации регулятора, старт работы сервиса зависит от достижения договоренностей между заинтересованными банками-эмитентами платежных карт, международными карточными платежными системами и самой компанией.