В РФ придумали новый сбор с торговли в Москве, Петербурге и оккупированном Севастополе

Госдума РФ одобрила введение новых сборов с малого бизнеса, ограничив виды деятельности, с которых будет взиматься сбор, и его ставки, сообщает Reuters.

Поправки в Налоговый кодекс, принятые усилиями прокремлевской фракции "Единая Россия", предусматривают введение с 1 июля 2015 года в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе сбора с предпринимателей, осуществляющих торговую деятельность.

Первоначально с инициативой региональных сборов за ведение различных видов бизнеса выступил премьер Дмитрий Медведев в качестве альтернативы за отказ правительства вернуть с 2015 года налог с продаж, на чем настаивали регионы, в первую очередь, Москва и Московская область.

В начале ноября глава бюджетного комитета Думы, член фракции "Единая Россия" Андрей Макаров подготовил поправки в Налоговый кодекс, по которым сборами предлагалось обложить 22 вида деятельности - от розничной торговли, общепита и перевозок до мойки авто, услуг парикмахера и ремонта обуви. Базовые ставки - от 60.000 до 600.000 рублей - муниципалитетам было разрешено увеличивать в 10 раз.

Читайте такжеРоссия вводит на 20 лет налоговые льготы для участников поставок газа в КитайПредприниматели забили тревогу, назвав новые сборы непомерными и пригрозив, что это убьет малый бизнес в России.

В итоге, после совещания в правительстве в прошлую пятницу, было решено оставить только торговый сбор.

Сбором предлагается обложить торговлю через объекты стационарной и нестационарной торговой сети, торговлю, осуществляемую путем отпуска товаров со склада, а также организацию розничных рынков. Объектом налогообложения признается использование плательщиком хотя бы один раз в течение квартала объекта движимого или недвижимого имущества для осуществления торговли.

Предприниматели, применяющие патентную систему налогообложения, будут освобождаться от уплаты сбора, а для остальных ставка сбора будет ограничена размером патента.