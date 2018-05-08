Нацбанк начал стресс-тестирование банков

При обнаружении потребности с капитале банки получат соответствующее требование.

Национальный банк Украины в мае начал стресс-тестирование 25 банков, на которые совокупно приходится около 95% активов банковского сектора.

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Как сообщается на сайте регулятора, при обнаружении по результатам диагностики потребности в капитале соответствующие банки получат требование о разработке программ капитализации до 10 августа.

Перечень банков не приводится.

Справка УНИАН. В марте текущего года Национальный банк анонсировал оценку качества активов 25 банков, включая «ПриватБанк», «Ощадбанк», «Укрэксимбанк», «Райффайзен Банк Аваль», «Альфа-Банк», «Укргазбанк», ПУМБ, «УкрСиббанк», «Сбербанк России», «Укрсоцбанк», «ОТП банк», банк «Пивденный», «Креди Агриколь Банк», «Проминвестбанк», «Таскомбанк», «Прокредит Банк», «Кредобанк», «ВТБ банк», банк «Кредит Днепр», «Мегабанк», банк «Восток, «А-Банк», «Идея Банк», «Универсал Банк» и «Банк инвестиций и сбережений».