Украинцы тратят «заначки»: продали банкам на $235 миллионов больше, чем купили

С начала года показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки превысил 615 млн долл.

Чистая продажа (превышение продажи над покупкой) наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в апреле составила 234,7 млн долл.

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Как сообщается на сайте Национального банка Украины, за месяц банки продали наличной валюты населению на 650,1 млн долл., купили – на 884,8 млн долл.

Согласно приведенным данным, с начала года – за январь-апрель - показатель чистой продажи наличной валюты населением через банки составил 615,5 млн долл.

Как сообщал УНИАН, чистая продажа наличной иностранной валюты населением Украины через банковскую систему в 2017 году составила 2,139 млрд долл.