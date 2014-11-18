Фонд гарантирования начал ликвидацию «Еврогазбанка»
Выплаты вкладчикам будут проводиться в размере вклада и процентов, начисленных на день признания банка неплатежеспособным, но не более 200 тыс. гривень.
Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации «Еврогазбанка» на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, сообщается на сайте фонда.
Фонд назначил ликвидатором банка Виктора Ковалева сроком на 1 год до 17 ноября 2015 года включительно. Информацию о дате начала выплат и банке-агенте фонд сообщит дополнительно.
Фонд напомнил, что выплаты вкладчикам будут проводиться в размере вклада и процентов, начисленных на день признания банка неплатежеспособным, но не более 200 тыс. гривень. Требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня публикации объявления об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка в газете «Голос Украины».
Читайте такжеВ Украине ликвидируют банк бывшего депутата-регионалаКак сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов с 17 июля ввел временную администрацию в «Еврогазбанк» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным. Впоследствии фонд продлил полномочия временной администрации в «Еврогазбанке» до 17 ноября.
«Европейский газовый банк» («Еврогазбанк», Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу средних финучреждений по объему активов. Основным собственником банка является бизнесмен Алексей Ивченко, возглавлявший правление НАК «Нафтогаз Украины» в 2005-2006 годах, и члены его семьи.