Фонд гарантирования начал ликвидацию «Еврогазбанка»

Фонд гарантирования вкладов физических лиц начал процедуру ликвидации «Еврогазбанка» на основании решения Национального банка Украины об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка, сообщается на сайте фонда.

Фонд назначил ликвидатором банка Виктора Ковалева сроком на 1 год до 17 ноября 2015 года включительно. Информацию о дате начала выплат и банке-агенте фонд сообщит дополнительно.

Фонд напомнил, что выплаты вкладчикам будут проводиться в размере вклада и процентов, начисленных на день признания банка неплатежеспособным, но не более 200 тыс. гривень. Требования кредиторов принимаются в течение 30 дней со дня публикации объявления об отзыве банковской лицензии и ликвидации банка в газете «Голос Украины».

Читайте такжеВ Украине ликвидируют банк бывшего депутата-регионалаКак сообщал УНИАН, Фонд гарантирования вкладов с 17 июля ввел временную администрацию в «Еврогазбанк» на основании решения Национального банка Украины о признании банка неплатежеспособным. Впоследствии фонд продлил полномочия временной администрации в «Еврогазбанке» до 17 ноября.

«Европейский газовый банк» («Еврогазбанк», Киев) работает на рынке Украины с 2006 года и входит в группу средних финучреждений по объему активов. Основным собственником банка является бизнесмен Алексей Ивченко, возглавлявший правление НАК «Нафтогаз Украины» в 2005-2006 годах, и члены его семьи.