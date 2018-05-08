В Украине пересчитали пенсии для 2,7 миллиона работающих пенсионеров

По результатам перерасчета пенсии увеличились у 2 миллионов человек, средний размер повышения составил 74,75 грн.

Пенсионный фонд Украины пересчитал пенсии для 2,7 млн работающих пенсионеров, сообщается на сайте фонда.

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«В результате автоматического перерасчета пенсий для тех пенсионеров, которые продолжали работать, были пересчитаны пенсионные выплаты для 2,74 миллиона граждан», - сказано в сообщении.

Перерасчет проводился с 1 апреля этого года для пенсионеров, которые имеют не менее 24 месяцев страхового стажа после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

По результатам перерасчета размер пенсионных выплат увеличился у 2 миллионов пенсионеров, а средний размер повышения составил 74,75 грн, отметили в фонде.

Также сообщается, что на выплату пересчитанных пенсий ежемесячно направляется 150 млн грн.

Справка УНИАН. Минимальная пенсия по возрасту в Украине с 1 января 2018 года составляет 1452 грн, что на 16,4% больше по сравнению с 1 января 2017 года.