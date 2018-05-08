Нацбанк укрепил официальную гривню: курсы валют

Официальный курс НБУ на 10 мая: 100 USD – 2621.9038 грн; 100 EUR – 3112.1998 грн; 10 RUR – 4.1613 грн.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 10 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

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100 USD США – 2621.9038 (8 мая – 2629.0191)

100 EUR – 3112.1998 (8 мая – 3129.0585)

10 RUR – 4.1613 (8 мая – 4.1920)

Во вторник, 8 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,23/26,26 грн/долл.

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня понизилась к доллару на 2 копейки.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,26/31,29 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4081/0,4087 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 16:00 установился на уровне 26,2190 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 580 сделок на сумму 403,90 млн долл.