Банк Японии сохранил курс на увеличение денежной базы

Центробанк Японии по итогам заседания 19 ноября оставил проводимую монетарную политику без существенных изменений, передает Bloomberg.

Регулятор не стал вносить корректив в свою монетарную политику и сохранил цель на увеличение денежной базы на 80 трлн иен ($683 млрд) в год. Решение совпало с прогнозом аналитиков.

Читайте такжеЭкономика Японии вступила в фазу рецессииНапомним, Банк Японии 31 октября неожиданно для участников рынка принял решение расширить программу покупки активов, увеличив денежную базу с прежних 60-70 трлн иен.

Экономика Японии, введя в замешательство экспертов, по результатом третьего квартала вступила в фазу рецессии, внутренний валовый продукт /ВВП/ страны сократился на 1,6% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года, во втором квартале снижение составило 7,3%.

18 ноября премьер-министр Японии Синдзо Абэ объявил о роспуске парламента с 21 ноября и проведении досрочных выборов.

Кроме того, С.Абэ приостановил не пользующуюся популярностью программу повышения налога на потребление (аналог НДС): второй этап, увеличение налоговой ставки с 8% до 10%, будет отложен на 18 месяцев с октября 2015 года. Первый этап, прошедший в апреле, считается одной из основных причин текущего экономического спада в Японии.