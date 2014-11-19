Санкции приведут к оттоку $170 млрд из России за три года - экономисты

Сохранение санкций и текущих цен на нефть вкупе с девальвацией рубля грозит России скатыванием в глубокую рецессию в 2015 году, что может вынудить Банк России отказаться от свободного плавания валюты и вернуться к интервенциям и контролю за потоками капитала, сообщает Reuters со ссылкой на очередной обзор Центра развития Высшей школы экономики.

Российская экономика стагнирует с конца прошлого года, а конфликт с Западом и введенные в отношении РФ санкции за Крым и вмешательство в дела Украины на фоне падения цен на нефть и снижения курса рубля лишь усугубляют проблемы.

По состоянию на середину ноября рубль обесценился на треть по сравнению с началом года относительно доллара и на 23 процента – относительно евро. Только в октябре ЦБ потратил на поддержку курса $30 миллиардов, а в начале ноября Банк России объявил о переходе к свободному курсообразованию.

Переход от стагнации к рецессии - самый вероятный сценарий, считают эксперты. Снижение начнется с четвертого квартала и усилится в начале 2015 года.

"С первого квартала нового 2015 года при сохранении действующих санкций и ценах на нефть на уровне $85 за баррель российская экономика рискует испытать погружение в настоящую рецессию", - говорится в обзоре.

Во вторник цены на нефть Brent держались на уровне $79 за баррель.

Читайте такжеВ США допускают падение цен на нефть до $50 за баррель "Девальвация 2014 года повысит стоимость товаров и услуг для потребителей и предприятий. Трудности с рефинансированием внешнего долга, ухудшение финансового состояния предприятий и пессимистические ожидания усилят спад инвестиций. Медленный рост номинальных зарплат, обусловленный общеэкономическим спадом, даже при постепенном снижении инфляции приведёт к сокращению реальных доходов населения. Падение ВВП в этом случае может длиться не один год и достигать 1–2 процента в год", - прогнозируют эксперты Центра развития.

Снижение цен на нефть и падение котировок российских акций говорят о том, что макроэкономическая ситуация в ближайшие месяцы будет только ухудшаться.

"В четвёртом квартале этого года можно ожидать спад, а в первом квартале следующего года – сильный провал, знаменующий начало рецессии... Нарастание внешнеполитического напряжения и усиление влияния действующих санкций, скорее всего, приведет к дальнейшему снижению инвестиционной активности".

В обзоре эксперты Центра развития приводят результаты опроса 23 российских и международных экономистов, проведенного 10-17 ноября, которые более оптимистичны, чем их собственные ожидания: консенсус-прогноз роста ВВП в 2015 году составил 0,2 процента вместо 1,5 процента по результатам опроса в конце июля.

Минэкономразвития прогнозирует рост ВВП в следующем году на 1,2 процента и исходит из отмены санкций и цены на нефть $100 за баррель. Ведомство должно уточнить прогноз в начале декабря.

ЦБР недавно ухудшил прогноз - Банк России ожидает, что санкции сохранятся до 2017 года, рост экономики будет нулевым в 2015 году при $95 за баррель, а при $84 за баррель ВВП снизится на 0,7 процента.

"Массовое ухудшение прогнозов указывает на то, что ожидаемые позитивные эффекты от девальвации не перевешивают негативных ожиданий, связанных с падением цен на нефть, ухудшением доступа к ресурсам и разрывом хозяйственных связей в результате санкций и торговых ограничений. Более того, неоднозначно оцениваются сами эффекты от девальвации", - отмечается в докладе.

Эксперты Центра развития ожидают, что спровоцированный девальвацией ажиотажный спрос населения на товары и услуги скоро спадет, а цены на нефть могут продолжить падать, вызывая дальнейшее снижение курса и ускорение инфляции.

"Если же девальвация будет сопровождаться рецессией в реальном секторе, то возможно возникновение настоящего финансового и валютного кризиса со всеми его неблагоприятными последствиями. И тогда от режима почти свободного курса, который анонсировал Банк России, придется отказаться, и ему вновь придется заняться проблемами совместного использования политики процентных ставок, валютных интервенций, мер макропруденциального надзора и контроля за потоками капитала – то есть тасованием стандартной колоды мер, используемых при управляемом плавании курса в развивающихся странах", - пишут эксперты.

Читайте такжеРоссийский рубль после небольшого роста снова упалСуммарные издержки российской экономики от взаимных санкций могут достигнуть 3 процентов ВВП за три года, подсчитали эксперты ВШЭ, основываясь на оценках Банка России.

"Из сопоставления двух разработанных Банком России сценариев, один из которых предусматривает быструю отмену западных санкций (в третьем квартале 2015 года), а другой – их сохранение вплоть до 2017 года, можно заключить, что ЦБ оценивает суммарные издержки от санкций для российской экономики в $170 миллиардов за три года (3 процента совокупного ВВП за этот период)", - пишут эксперты ВШЭ.

ЦБР представил на прошлой неделе проект основных направлений денежно-кредитной политики с пятью сценариями развития российской экономики, половина из которых предусматривает отмену взаимных санкций в третьем квартале 2015 года, а другая половина - сохранение ограничений до конца 2017 года.

Госдума во вторник одобрила сценарии и выслушала главу ЦБР Эльвиру Набиуллину, заверившую депутатов, что плавающий валютный курс укрепил иммунитет финансовой системы РФ к внешним воздействиям.

Эксперты ВШЭ сделали расчеты на разнице в оценке оттока капитала из России, при этом наиболее реалистичным они считают третий сценарий, рассчитанный исходя из цен на нефть в $84 в 2015 году и $80 за баррель в 2016-2017 годах:

"Если сопоставить варианты "а" и "б" для третьего сценария, то оказывается, что чистый отток капитала различается в них на сумму порядка $60 миллиардов в 2016 году и на $40 миллиардов в 2017 году".

В 2014 году чистый отток капитала, по мнению Банка России, может составить $128 миллиардов, что на $67 миллиардов выше, чем в 2013 году.

"Это и есть цена санкциям – как минимум $170 миллиардов за три года", - заключают эксперты.