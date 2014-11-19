НБУ советует при выявлении фальшивых гривень обращаться в банки для экспертизы

Национальный банк Украины рекомендует гражданам в случае сомнений в подлинности гривневых банкнот обращаться в любой банк для проведения бесплатной экспертизы, сообщается на странице регулятора в социальной сети Facebook.

Нацбанк напоминает, ссылаясь на заявление советника министра внутренних дел Украины Антона Геращенко, о намерениях пророссийских террористов на Донбассе печатать поддельные гривневые банкноты.

«В случае сомнения в подлинности банкнот, граждане должны обращаться в любой банк для проведения исследований соответствующим территориальным управлением Национального банка. По результатам этих исследований, осуществляемых бесплатно, клиентам возмещают соответствующую сумму денежных знаков национальной валюты, признанных настоящими и платежными. Поддельные банкноты изымаются без возмещения их стоимости и передаются уполномоченным работникам Министерства внутренних дел Украины для проведения соответствующих расследований», - говорится в сообщении НБУ.

По мнению регулятора, намерения террористов нацелены дестабилизировать финансовую систему Украины, подорвать доверие населения Украины к национальной валюте и нанести вред банковской системе государства.

Читайте такжеНБУ начнет печатать деньги с подписью Гонтаревой 1 декабря«Официально заявляем, что согласно законодательству Украины Национальный банк Украины монопольно осуществляет эмиссию национальной валюты Украины и организует наличное денежное обращение. Согласно Закону Украины «О Национальном банке Украины», выпуск и обращение на территории Украины других денежных единиц и использование денежных суррогатов, как средства платежа, запрещаются. Изготовление с целью введения в обращение или введение в обращение поддельных денежных знаков влечет ответственность в соответствии с законодательством Украины», - отмечается в сообщении.

Нацбанк подчеркивает, что украинская гривня имеет высокий уровень защиты от подделок, поскольку регулятор владеет всеми современными технологиями по изготовлению денежных знаков. Имеющиеся на банкнотах гривни элементы защиты позволяют гарантированно обнаруживать поддельные денежные знаки как во время автоматизированной обработки наличности с использованием специального оборудования, так и при внимательном визуальном контроле без применения специальных детекторов.

Как сообщал УНИАН, советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко 18 ноября заявил, что боевики завозят на Донбасс оборудование для печати фальшивой гривни.

В тот же день Совет национальной безопасности и обороны и Служба безопасности Украины сообщили, что проверяют данную информацию.