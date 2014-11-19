Российский рубль после небольшого роста снова упал

Курс доллара к рублю на Московской бирже на открытии торгов в среду вырос на 12 копеек и составил 47,02 рубля, передает ТАСС.

Уже по состоянию на 10:20 мск среды курс доллара к рублю на Московской бирже вырос на 9 копеек по сравнению с уровнем закрытия предыдущего дня и достиг 46,99 рубля. Курс евро к рублю увеличился на 16 копеек до 58,85 рубля.

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