Российские госкомпании массово отказываются от услуг международных аудиторов

Аудиторы из "большой четверки" столкнулись со снижением спроса на свои услуги со стороны ряда российских госкомпаний, пишет "Коммерсант".

По информации "Ъ", особая активность в замораживании отношений с иностранными аудиторами наблюдается в оборонном комплексе. Аудиторы говорят о существовании неких негласных указаний свыше о прекращении сотрудничества. Пользователи их услуг — об их экономической нецелесообразности в условиях закрытости внешних рынков.

Читайте такжеВесь российский рынок акций упал ниже стоимости AppleО том, что госкомпании замораживают отношения с аудиторами "большой четверки", на заседании экономического клуба ФБК заявил партнер департамента аудиторских услуг КПМГ в России и СНГ Кирилл Алтухов. "Существует негласная рекомендация госкомпаниям приостановить работу с международными аудиторами и консультантами",— сообщил он. Эту информацию "Ъ" подтвердили и в одной из российских аудиторских компаний. "Действительно, было такое внутреннее негласное указание главам ряда госкомпаний, часть из них уже ведет переговоры с российскими аудиторами о заключении договоров по аудиту отчетности на 2015 год",— отмечает собеседник "Ъ". Подтвердить или опровергнуть эту информацию в других компаниях "четверки" вчера не удалось. В Ernst & Young от комментариев отказались. В PwC и Deloitte вчера не ответили "Ъ".

По данным источников "Ъ", пока речь не идет тотально обо всех госкомпаниях. Основной отраслью, сторонящейся аудиторов и консультантов с западными корнями, собеседники "Ъ" называют оборонный комплекс. Источники "Ъ" в оборонном комплексе и, в частности в "Ростехе", отмечают, что никаких директивных указаний о запрете на работу с иностранными аудиторами не поступало. Два топ-менеджера из российской оборонки подтвердили "Ъ", что часть компаний действительно отказалась от сотрудничества с аудиторами "четверки". Однако они утверждают, что это было самостоятельное решение руководства предприятий, принятое из опасений возможной утечки стратегически важной информации.

Не исключено, что разрыв отношений с аудиторами "большой четверки" мог быть продиктован еще и просто экономической целесообразностью, отмечают эксперты. "Ряд госкомпаний, и особенно оборонной отрасли, сейчас просто не имеют доступа к внешним рынкам заимствований и в ближайшее время, видимо, не получат, поэтому и в более дорогостоящем аудите пока не нуждаются",— говорит президент центрального совета Аудиторской палаты России Александр Турбанов.

Как сообщал УНИАН, в России на фоне падения рейтингов из-за санкций Запада хотят запретить аудит банков иностранными компаниями.

Эксперты считают, что вследствие таких действий будет нанесен репутационный урон именно российским банкам.