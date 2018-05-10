ЕБРР ожидает роста экономики Украины в этом году на 3%

Существенными рисками для экономики нашей страны в ЕБРР назвали долговые платежи госсектора и предстоящие выборы.

Крупнейший инвестор Украины - Европейский банк реконструкции и развития сохранил прогноз роста экономики нашей страны в 2018 году на уровне 3%.

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Как говорится в обзоре ЕБРР, опубликованном на его сайте, в 2019 году также ожидается рост ВВП Украины на 3%.

Существенными рисками для роста экономики Украины в ЕБРР назвали долговые платежи госсектора в 2018-2020 годы, а также выборы в 2019 году.

При этом в ЕБРР отметили, что продолжение сотрудничества Украины с Международным валютным фондом остается неопределенным.

Как сообщал УНИАН, Государственная служба статистики Украины улучшила оценку роста реального ВВП Украины в 2017 году до 2,5% с 2,2% по оперативным оценкам.

Инфляция в Украине в марте 2018 года замедлилась в годовом выражении до 13,2% с 14% месяцем ранее.

В январе Национальный банк улучшил прогноз роста ВВП Украины в 2018 году до 3,4%, но при этом повысил прогноз по инфляции на конец 2018 года до 8,9%.

Правительство Украины прогнозирует рост экономики в текущем году на 3% при инфляции 9%, Международный валютный фонд и Всемирный банк - рост ВВП около 3,5% при инфляции 10%.