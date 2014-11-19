Киев может создать свободную экономическую зону на Донбассе - Минфин

Министр сообщил, что правительство в настоящее время пересматривает свою политику по отношению к Донецкой и Луганской областям, и допустил возможность создания свободной экономической зоны в регионе. «Возможно. Возможен и такой вариант. То есть, взять за образец то, что было взято в Крыму», - сказал Шлапак.

Министр напомнил, что правительство на основании решения СНБО приняло специальные решения о прекращении финансирования этих территорий. «Мы начисляем все выплаты, которые должны были бы осуществить, но не осуществляем их», - пояснил он.

Также, по словам Шлапака, анализируются расчеты в налоговой сфере. «Налоговые злоупотребления, которые всегда были достаточно распространенными в Украине, на сегодняшний день, как свидетельствуют данные нашей фискальной службы, все больше и больше получают прописку в тех регионах, которые мы не контролируем», - добавил он.

Министр пояснил, что поскольку проводить проверки на территории, неподконтрольной украинским властям, не представляется возможным, правительство активно работает над построением новых экономических и финансовых отношений с этой территорией.

Как сообщал УНИАН, Президент Украины Петр Порошенко своим указом предложил Нацбанку в месячный срок прекратить обслуживание банками счетов субъектов хозяйствования и населения в зоне АТО, а также обязал Кабмин в двухнедельный срок свернуть работу госпредприятий, учреждений и организаций в зоне АТО, обеспечив эвакуацию или перевод работников, вывоз имущества и документации.

Читайте такжеПорошенко приказал прекратить обслуживание счетов населения и бизнеса в зоне АТОУкраина с апреля этого года ведет на территории Луганской и Донецкой областей антитеррористическую операцию против пророссийских боевиков, активизировавшихся на фоне демократических преобразований в стране. К территориям, не подконтрольным украинским властям, по решению правительства от 7 ноября, относятся такие крупные города региона как Донецк, Горловка, Енакиево, Макеевка, Харцызск, Луганск, Алчевск, Антрацит, Красный Луч, Ровеньки, Свердловск, Стаханов и Первомайск.

Напомним, в результате нелегитимного референдума по вопросу о статусе Крыма 16 марта самопровозглашенная крымская власть заявила о вхождении автономии в состав Российской Федерации.

С 27 сентября в Украине действует закон о создании свободной экономической зоны на временно оккупированной территории Украины, определяющий особенности экономической деятельности в Крыму и Севастополе. Согласно закону, СЭЗ «Крым» вводится в пределах двух административно-территориальных единиц Украины: Автономной Республики Крым и города Севастополя.