Трудовая миграция: ЕБРР оценил приток денежных переводов в Украину в 8,5% ВВП

По оценкам инвестора, это обусловлено активизацией трудовой миграции из Украины в последние годы.

Крупнейший инвестор Украины Европейский банк реконструкции и развития оценил приток денежных переводов в нашу страну в 2017 году в 8,5% ВВП.

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Как говорится в обзоре ЕБРР, опубликованном на его сайте, это обусловлено активизацией трудовой миграции из Украины в последние годы.

При этом в ЕБРР отметили, что в 2017 году экспорт товаров и услуг из Украины несколько вырос в реальном выражении после падения пять лет подряд.

Как сообщал УНИАН, Национальный банк оценил объем частных денежных переводов в Украину в 2017 году в 9,3 млрд долл. США, или 8,4% по отношению к ВВП.