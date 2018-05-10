Правительство приняло пакет постановлений для упрощения ведения бизнеса

В частности, внедряет риск-ориентированный подход при проведении инспекционных проверок бизнеса.

Правительство приняло пакет постановлений, направленный на дерегуляцию и упрощение ведения бизнеса в стране.

Читайте такжеТрудовая миграция: ЕБРР оценил приток денежных переводов в Украину в 8,5% ВВП

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в четверг.

Представляя пакет постановлений, министр экономического развития и торговли Степан Кубив отметил, что, он, в частности, внедряет риск-ориентированный подход при проведении инспекционных проверок бизнеса, а также вводит унифицированный акт такой проверки.

«В 99% проверок бизнеса сегодня фиксируются нарушения, но не потому, что органы хорошо работают, а потому, что их деятельность направлена на применение санкций», - сказал Кубив.

Он отметил, что внедрение риск-ориентированного подхода позволит инспекционным органам оценивать риски предприятий, и приходить с проверками к наиболее рискованным.