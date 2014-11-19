Глава Минфина верит в укрепление гривни до 13 за доллар при прекращении паники

Министерство финансов объясняет обесценивание гривни на валютном рынке паническими настроениями и ожидает укрепления национальной валюты до уровня не выше 13 грн/долл. при прекращении паники, сообщается на сайте министерства со ссылкой на слова министра Александра Шлапака.

Министр напомнил, что последние два года подряд дефицит торгового баланса составлял около 14-16 млрд долл. и покрывался за счет продажи валюты из золотовалютных резервов и привлечения займов. «Так долго продолжаться не может. Но торговый баланс мы выровняли. На сегодняшний день у нас впервые появилось положительное сальдо. Это главный признак для любого трезвого экономиста, что есть уравновешенный курс. Но когда начинается паника, паника не знает правил, паника не знает границ. На сегодняшний день главный удар по курсу наносят те, кто хочет любой ценой выйти в доллар: и физические лица, и юридические лица. Именно финансовый счет на сегодняшний день бьет по нам», - пояснил Шлапак.

По словам министра, причина панических настроений в низком уровне доверия властям со стороны населения и бизнеса, и при снижении паники гривня должна укрепиться до уровня 13 грн/долл.

«Власти не очень доверяют. Ни старой, ни новой. Мы расшатали институт доверия к власти, сама власть это сделала. Народ живет сам по себе, власть будто живет сама по себе. И будто кредит доверия к этой еще остается каким-то, и мы сделали вместе, и Национальный банк в том числе, ряд ошибок, которые не позволяют нам сегодня выйти с таким безапелляционным заявлением. Но я еще раз настаиваю на том, что и заявление главы Национального банка, и то, что я говорю, как экономист: если прекратится паника, мы вернемся к курсу не выше 13 грн», - отметил Шлапак.

Читайте такжеКурс гривни сейчас диктуют спекулянты, а не Нацбанк - ПинзеныкКак сообщал УНИАН, Нацбанк 11 ноября обновил исторический минимум курса гривни к доллару на уровне 15,7714 грн/долл., и таким образом с начала года гривня обесценилась по отношению к доллару на 97% (7,77 грн), или почти в 2 раза. Официальный курс гривни к доллару на среду, 19 ноября, составляет 15,2602 грн/долл.

Для стабилизации валютного рынка регулятор с 5 ноября ежедневно проводит валютные аукционы небольших объемов по голландской схеме, чтобы найти нормальный равновесный уровень курса либо стабилизировать курс на нынешнем уровне.

С момента введения гривни в оборот в 1996 году она резко девальвировала дважды: в 1998 году почти в три раза - до около 5 с 1,8 грн за доллар, а также в конце 2008 года - почти вдвое, до 8 грн/долл.