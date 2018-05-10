Решение Гааги по Крыму: РФ должна украинским компания $150 миллионов компенсации и процентов

Арбитражное разбирательство было инициировано в 2015 году 19 истцами, заявившими, что ряд жилых и коммерческих объектов недвижимости были экспроприированы в течение нескольких месяцев после оккупации Крыма.

Международный трибунал при Постоянной палате Третейского суда в Гааге признал Россию ответственной за экспроприацию (принудительное отчуждение имущества частных собственников – УНИАН) ряда объектов недвижимости в Крыму после оккупации полуострова и обязал ее выплатить компенсацию в размере около 150 млн долл. в пользу 18 украинских компаний и одного физического лица.

Об этом сообщила пресс-служба юридической фирмы Хьюз Хаббард, которая представляла истцов против России.

«В своем пока еще конфиденциальном окончательном решении от 2 мая 2018 года арбитры признали Россию ответственной за экспроприацию ряда объектов недвижимости в Крыму и постановили государству выплатить компенсацию в размере около 130 млн долл. плюс проценты, составляющие около 20 млн долл. до вынесения решения. Кроме того, трибунал постановил, чтобы Россия выплатила компенсацию истцам за их юридические расходы и издержки на арбитражное разбирательство», - говорится в сообщении.

При этом в пресс-службе отметили, что в ближайшее время беспрепятственная и добровольная выплата присужденных сумм кажется маловероятной перспективой.

Отмечается, что арбитражное разбирательство было инициировано в 2015 году 19 истцами (18 украинскими компаниями и одним физическим лицом), заявившими, что ряд жилых и коммерческих объектов недвижимости, включая гостиницы, многоквартирные дома и отдельные жилые квартиры, расположенные на Южном побережье Черного моря, были экспроприированы постановлением в течение нескольких месяцев после оккупации Крыма.

В частности, арбитры подтвердили юрисдикцию в деле в апреле 2017 года, установив, что Двустороннее соглашение между Украиной и Россией накладывает обязательства на Россию по защите инвестиций на Крымском полуострове после оккупации бывшей украинской территории.

В то же время, Россия не принимала участие в процессе, а только отправила письмо в Постоянную палату Третейского суда в самом начале разбирательства, отметив, что что такие иски не могут рассматриваться в рамках двустороннего инвестиционного договора.

«Арбитраж заседал в Гааге, открыв потенциальную возможность для России оспаривать решения в той же юрисдикции, где страна ведет юридическую борьбу за разрешение гораздо большего ряда решений в пользу мажоритарных акционеров нефтяной компании «ЮКОС», - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, РФ в марте 2014 года после ввода войск аннексировала украинский Крым и начала дестабилизировать ситуацию на Донбассе. Россия поставляет террористам ДНР и ЛНР вооружение и направляет на Донбасс наемников и свои регулярные войска.

Украина уже подала в Европейский суд по правам человека 4 иска против Российской Федерации за ее действия в Крыму и на Донбассе.