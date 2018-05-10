В Украине немного замедлился рост цен

Инфляция в апреле замедлилась до 13,1% в годовом выражении. К предыдущему месяцу цены выросли на 0,8%.

Инфляция в Украине в апреле 2018 года в годовом выражении - по сравнению с апрелем 2017 года - составила 13,1%, замедлившись после 13,2% в аналогичном измерении в марте.

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Как сообщается на сайте Государственной службы статистики Украины, по сравнению с предыдущим месяцем потребительские цены в Украине выросли на 0,8%, к декабрю 2017 года – на 4,4%.

По информации Госстата, наибольший рост цен в годовом выражении зафиксирован на яйца – 93%, содержание домов и придомовых территорий – 41,6%, фрукты – 32%, мясо и мясопродукты – 26,1%, овощи – 23,1%.

По сравнению с предыдущим месяцем больше всего выросли цены на овощи – 5,4%, мясо и мясопродукты – 2,6%, автодорожный пассажирский транспорт – 2,2%, одежду и обувь – 2,1%, алкогольные напитки и табачные изделия – 1,5%.

Снижение цен в годовом выражении зафиксировано только на сахар, к предыдущему месяцу – на молоко, яйца, фрукты, сахар, топливо и масла.

Также сообщается, что базовая инфляция в Украине в апреле составила 9,4% в годовом выражении, 0,6% - к предыдущему месяцу, 3,3% - с начала года.

Госстат напомнил, что данные приводятся без учета оккупированного Крыма и Севастополя, а также части зоны проведения антитеррористической операции.

Справка УНИАН. Инфляция в Украине в марте 2018 года замедлилась в годовом выражении до 13,2% с 14% месяцем ранее.

Национальный банк прогнозирует инфляцию на конец 2018 года на уровне 8,9%, что практически соответствует правительственному прогнозу в 9%.

Международный валютный фонд и Всемирный банк ожидают инфляцию в Украине в текущем году на 10%.