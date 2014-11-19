Гривня на межбанке укрепилась до 15,50 за доллар

Украинская валюта продолжила укрепляться на межбанковском рынке в среду, 19 ноября.

Как сообщает УкрДилинг, по состоянию на 12:45 котировки гривни по отношению к доллару составили 15,1950/15,5050.

Котировки гривни к евро на этот момент времени составили 19,0530/19,4386.

Котировки гривни к российскому рублю на указанный момент составили 0,3239/0,3307.

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