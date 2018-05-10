Курсы валют: гривня укрепилась к доллару на 5 копеек

Котировки гривни на межбанке к закрытию торгов установились на уровне 26,16/26,19 грн/долл.

В четверг, 10 мая, котировки гривни к доллару США на межбанковском валютном рынке Украины к закрытию торгов установились на уровне 26,16/26,19 грн/долл.

Читайте такжеС начала года гривня укрепилась к доллару на 6,5%

Как сообщил УНИАН дилер коммерческого банка, по сравнению с открытием торгов гривня укрепилась к доллару на 5 копеек.

Котировки гривни по отношению к евро находятся на уровне 31,21/31,24 грн/евро, по отношению к российскому рублю – на уровне 0,4081/0,4087 грн/рубль.

По данным Национального банка, средневзвешенный курс гривни на межбанке к 17:00 установился на уровне 26,1922 грн/долл., участники рынка к этому часу заключили 424 сделки на сумму 272,90 млн долл.

Согласно информации официального сайта Национального банка Украины, Нацбанк на 11 мая установил следующий официальный курс гривни к мировым валютам:

100 USD США – 2619.2160 (10 мая – 2621.9038)

100 EUR – 3111.1048 (10 мая – 3112.1998)

10 RUR – 4.1892 (10 мая – 4.1613)